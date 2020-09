Απρόοπτο στο Τέξας: Βυθίστηκαν σε λίμνη σκάφη της εκστρατείας του Τραμπ -ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - ΦΩΤΟ: CNN

Κατά την εκπρόσωπο του γραφείου του σερίφη Κρίστεν Νταρκ, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να υποδεικνύει πως συνέβη κάτι ύποπτο. Δεν καταγράφηκε κανένας τραυματισμός, ούτε κάποιο επείγον περιστατικό ιατρικής φύσης κατά τη διάρκεια αυτής της παρέλασης σκαφών στη Λίμνη Τράβις, βορειοδυτικά της πόλης Όστιν.

«Κάποια έβαλαν νερό, ορισμένα ακινητοποιήθηκαν, άλλα αναποδογύρισαν, συνέβησαν πολλά και διάφορα», εξήγησε η Κρίστεν Νταρκ.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα που μεταφορτώθηκαν στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter εικονίζουν πλεούμενα, με λάβαρα υποστήριξης της εκστρατείας του Τραμπ, στα ταραγμένα νερά της λίμνης, πιθανόν εξαιτίας του πολύ μεγάλου αριθμού σκαφών που έπλεαν ταυτόχρονα, το ένα πολύ κοντά στο άλλο.

«Υπήρχε εξαιρετικά μεγάλος αριθμός πλεούμενων στη λίμνη σήμερα», εξήγησε η Νταρκ, προσθέτοντας ότι οι αρχές ακόμη καταμετρούν πόσα ήταν τα σκάφη που βυθίστηκαν και πόσοι άνθρωποι διασώθηκαν.

Πάνω από 2.500 άνθρωποι ανέφεραν μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Facebook ότι συμμετείχαν σε αυτή την παρέλαση πλεούμενων, που είχε μήκος τρία ως πέντε χιλιόμετρα, σύμφωνα με την κυρία Νταρκ.

Several boats sank during an event billed as a "Trump Boat Parade" on Lake Travis near Austin, Texas.

Travis County Fire and EMS dispatchers described "very rough" conditions on the lake. https://t.co/JZrQpjfbAlpic.twitter.com/876p191c2F