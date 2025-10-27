Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Ακλόνητη η αφοσίωσή του προς την κοινότητα και το σχολείο της Αστόριας - Real.gr

Μήνυμα πίστης, ευγνωμοσύνης, σταθερότητας και αποφασιστικότητας, απηύθυνε στους πιστούς της ιστορικής ενορίας του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια και στο σχολείο της ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία σε έναν κατάμεστο ναό.

Η επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου ήλθε ύστερα από δύο χρόνια από τότε που αποκαλύφθηκε η οικονομική κρίση την οποία αντιμετώπιζε η ενορία με τον Αρχιεπίσκοπο να δηλώνει την ξεκάθαρη και ακλόνητη αφοσίωσή του προς την κοινότητα και το σχολείο, αλλά και την απόλυτη δέσμευσή του να σταθεί αρωγός στο πλευρό τους με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Αφού εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά να βρίσκεται σε μια τόσο ζωντανή, ενθουσιώδη και ευλαβή κοινότητα, με πολλή αγάπη και σεβασμό προς τον ‘Αγιο Δημήτριο ο οποίος, όπως είπε, «είναι η αιτία που είμαστε όλοι μας εδώ», ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επισήμανε ότι «οι οικονομικές δυσκολίες που πέρασε η ιστορική ενορία ομοιάζουν με τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια και κάθε κοινότητα».

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρθηκε, μάλιστα, εκτενώς, στην εθελοντική επιστράτευση και στο τεράστιο έργο που επιτέλεσε, πέραν του ιδιαίτερα βεβαρημένου προγράμματός του και των λοιπών διοικητικών και ποιμαντικών ευθυνών του, ο επίσκοπος Ναζιανζού Αθηναγόρας. «Η έναρξη της δράσης του σηματοδότησε ουσιαστικά την αρχή μιας αποφασιστικής προσπάθειας αποκατάστασης της τάξης και της εμπιστοσύνης», είπε. Όπως, εξάλλου, υπογράμμισε, «η εμπειρία της ίδιας της Αρχιεπισκοπής στη διαχείριση κρίσεων και οικονομικών δυσκολιών αποτέλεσε και το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην ιστορική κοινότητα της Αστόριας».

«Πριν από μερικά χρόνια, η Αρχιεπισκοπή μας αντιμετώπισε μια οικονομική κρίση και ευτυχώς ο Θεός έστειλε ικανούς ανθρώπους που έβαλαν τον οίκο μας σε τάξη, ώστε σήμερα να είμαστε όλοι υπερήφανοι για τα οικονομικά της Αρχιεπισκοπής. Έχοντας, λοιπόν, μια ομάδα, ένα οικονομικό επιτελείο που γνωρίζει άριστα πώς γίνεται η δουλειά, γιατί την έχει ήδη κάνει, προστρέξαμε εδώ για να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την ιστορική κοινότητα», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος.

Επιπροσθέτως, εμφατικά σημείωσε ότι η εκτελεστική επιτροπή του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετέχουν πρόσωπα από όλες τις κοινότητες της Αμερικής, συνήλθε την τελευταία διετία πολλές φορές για το θέμα της ενορίας του Αγίου Δημητρίου. «Όλη η Αμερική κινητοποιήθηκε για να βοηθήσει την Αστόρια, με ευγνωμοσύνη προς μια ενορία που έδωσε στην Εκκλησία μας περισσότερους από σαράντα ιερείς», σημείωσε. Επιπλέον, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αναταραχή και στην παραπληροφόρηση που ακολούθησαν την κρίση. Έκανε, μάλιστα, λόγο για εκτεταμένη διασπορά ψευδών ειδήσεων που προς στιγμήν κάλυψαν την αλήθεια. «Αν πεις την αλήθεια, δεν θα τη μεταδώσει κανείς, ενώ αν πεις κάτι παραποιημένο ή εντυπωσιακά ψευδές, αυτό θα κυκλοφορήσει από στόμα σε στόμα. Όμως, ο άγιος είναι μεγάλος και η αλήθεια πάντα επικρατεί στο τέλος», τόνισε.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στην υπογραφή της συμφωνίας για τον ‘Αγιο Δημήτριο, που θέτει το πλαίσιο της αρχιεπισκοπικής αρωγής προς την κοινότητα και έκανε γνωστό ότι την επόμενη ημέρα ήρθαν στο γραφείο δύο μέλη από τις πιο γενναιόδωρες και καλές οικογένειες της Αστόριας, που πρόσφεραν τον οβολό τους και ζήτησαν να μην αποκαλυφθούν τα ονόματά τους. Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος συνέδεσε την προσφορά τους με όσα είχε πει για τον αείμνηστο Νίκο Ανδριώτη, ιστορική φυσιογνωμία της ενορίας. «Νίκο, το χέρι σου που κράτησε τη δάδα και τη σκυτάλη δεν θα μείνει μετέωρο γιατί χίλια χέρια θα βρεθούν να το κρατήσουν και να συνεχίσουν», ανέφερε.

«Πηγαίνουμε καλά και τόσο η ενορία όσο και το σχολείο βρίσκονται σε ένα σταθερό και καλό δρόμο, γιατί έχει μπει τάξη», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος και συνέχισε: «Έχουμε ακόμη λίγο δρόμο να διανύσουμε για να καλύψουμε την οικονομική διαφορά που υπάρχει, ώστε να προκύψει ρευστότητα πάντα με την ενεργή παρουσία της κοινότητας και με διάφανη οικονομική επιστασία. Ταυτόχρονα, το σχολείο μας βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, με υψηλή ποιότητα ελληνικής παιδείας και οργάνωσης».

«Με πίστη και καλή θέληση, και με τη χάρη του Αγίου Δημητρίου, προχωράμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και βλέποντας τα παιδιά με τι πίστη και τι λεβεντιά είπαν το ‘’Πιστεύω” και το ‘’Πάτερ Ημών” είπα μέσα μου ‘’Αυτή είναι η Αστόρια για την οποία αγωνιζόμαστε, αυτό είναι το αληθινό πρόσωπό της, γεμάτο ενθουσιασμό με τον ‘Αγιο Δημήτριο και ως ενορία και ως σχολείο να συνεχίζει να ανθεί και ως κέντρο της πίστης μας και ως κέντρο της ελληνικής παιδείας για τις επερχόμενες γενιές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ