Quantcast
Aρχιεπίσκοπος Eλπιδοφόρος: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής - Real.gr
real player

Aρχιεπίσκοπος Eλπιδοφόρος: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής

22:40, 11/09/2025
Aρχιεπίσκοπος Eλπιδοφόρος: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Βαθιά ανήσυχος και παράλληλα συγκλονισμένος είναι ο Aρχιεπίσκοπος Αμερικής Eλπιδοφόρος μετά τη δολοφονία του γνωστού πολιτικού ακτιβιστή, συγγραφέα και δημοσιογράφου, αλλά και συνιδρυτή του οργανισμού «Turning Point USA», Τσάρλι Κερκ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο κάμπους του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ στο Όρεμ της Πολιτείας Γιούτα.

Με δήλωσή του στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής Αμερικής σημειώνει ότι «ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε στην ακμή της ζωής του, αφήνοντας πίσω του την αγαπημένη του σύζυγο Έρρικα και δύο μικρά παιδιά». «Η απώλειά τους», τονίζει, «είναι ανυπολόγιστη και η θλίψη τους πρέπει να είναι θλίψη όλων μας. Σήμερα, η Αμερική υποφέρει με την οικογένεια του δολοφονημένου Τσάρλι Κερκ. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Κύριος να προσφέρει την παρηγορία Του, να αγκαλιάσει τη σύζυγο και τα παιδιά τους με το έλεός Του και να τους δώσει δύναμη αυτή την τόσο τραγική στιγμή».

Όπως επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, «πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η πράξη βίας για το έθνος μας. Το να καταφεύγει ο οποιοσδήποτε στη δειλία μιας σφαίρας αντί να προσφεύγει στη δύναμη του λόγου, αποτυπώνει μια βαθύτατη πληγή στην ίδια την ψυχή της Αμερικής. Εάν επιτρέψουμε την κανονικοποίηση της πολιτικής βίας δεν θα διακινδυνεύσουμε μόνο ανθρώπινες ζωές, αλλά την ίδια την ουσία και την υφή της δημοκρατίας μας. Πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε για μια ενωμένη Αμερική, όπου οι διαφορετικές απόψεις θα εκφράζονται χωρίς φόβο και όπου κάθε ανθρώπινη ζωή θα λογίζεται ιερή. Μόνο με αυτό το πνεύμα – καταλήγει – θα επουλώσουμε και θα θεραπεύσουμε την πληγή που άνοιξε και θα επιστρέψουμε στην οδό της ειρήνης».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Νέα Δημοσκόπηση Opinion poll: Μπροστά η Νέα Δημοκρατία με 30,5%, 14% το ΠΑΣΟΚ - Καταλληλότερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Νέα Δημοσκόπηση Opinion poll: Μπροστά η Νέα Δημοκρατία με 30,5%, 14% το ΠΑΣΟΚ - Καταλληλότερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης

20:09 11/09
Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου για τη δολοφονία του

Τσάρλι Κερκ: Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του υπόπτου για τη δολοφονία του

19:12 11/09
Σοκαριστικό τροχαίο στην Αχαΐα: ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες - Απανθρακώθηκε η οδηγός - Κατέληξε και δεύτερο άτομο

Σοκαριστικό τροχαίο στην Αχαΐα: ΙΧ τυλίχθηκε στις φλόγες - Απανθρακώθηκε η οδηγός - Κατέληξε και δεύτερο άτομο

20:48 11/09
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ στη «σκιά» της επίθεσης του Ισραήλ - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ στη «σκιά» της επίθεσης του Ισραήλ - Τι συζήτησαν

19:35 11/09
Στη φυλακή ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε τον αστυνομικό στο Περιστέρι

Στη φυλακή ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που παρέσυρε τον αστυνομικό στο Περιστέρι

15:55 11/09
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκε αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Έντονες αντιδράσεις - ΒΙΝΤΕΟ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκε αίτημα για τήρηση ενός λεπτού σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Έντονες αντιδράσεις - ΒΙΝΤΕΟ

18:48 11/09
Βουλή: Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Βουλή: Συγκροτήθηκε η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

17:21 11/09
Η Τουρκία κατέθεσε επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE

Η Τουρκία κατέθεσε επίσημο αίτημα για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE

17:34 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved