Αρχιεπίσκοπος Σινά: Ενημέρωσα την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση - Το παρασκήνιο της έντασης - Real.gr

Σε επικοινωνία με την ελληνική κυβέρνηση ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, λίγο μετά την έκκλησή του σε Αθήνα και Κάιρο να τον προστατεύσουν από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, απειλείται η ζωή του.

Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρει σε δήλωσή του ότι ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μονή Σινά «μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας», καθώς επίσης για την υγεία του ίδιου και των μοναχών.

Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για το ενδιαφέρον της, όπως επίσης και όλους τους πιστούς που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη, όπως αναφέρει, σιναϊτική αδελφότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού

«Η Ελληνική Κυβέρνηση επικοινώνησε σήμερα 27/8/2025 μαζί μου και την ενημέρωσα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ιερά Μονή μετά την αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας καθώς και για την υγεία εμού και των μοναχών που φυλάττουμε, υπό τη σκέπη και την αγάπη της Αιγύπτου, την Ιερά Μονή Σινά. Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση για το συγκινητικό ενδιαφέρον της καθώς και τους χιλιάδες Ελληνες αλλά και πιστούς από όλο τον κόσμο που επικοινωνούν με τη δοκιμαζόμενη σιναϊτική αδελφότητα. Ειδικά σε σας τους αδελφούς μας απ’ όλο τον κόσμο θέλω να πω ότι η ομόθυμη συμπαράστασή σας είναι το ακλόνητο στήριγμά μας».

Στο παρασκήνιο της έντασης στη μονή Σινά αναφέρθηκαν ο Νίκος Στραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου στην εκπομπή τους στον realfm 97,8, την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή τόσο με τις αιγυπτιακές Αρχές όσο και με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό.

