Αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων: Οι στόχοι της Ρωσίας για το 2025 απέτυχαν - Real.gr

«Μπορεί να πει κανείς ότι οι εκστρατείαες των Ρώσων την άνοιξη και το καλοκαίρι ουσιαστικά αποδιοργανώθηκαν», δήλωσε ο Σίρκσι σε δημοσιογράφους.
Ο Σίρσκι δήλωσε ότι τα ρωσικά σχέδια να δημιουργηθεί μια «ουδέτερη ζώνη» στις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκόβου, να καταληφθεί η πόλη Ποκρόβσκ και το σύνολο της περιφέρειας Ντονέτσκ απέτυχαν.
Η κατάληψη του Ντονέτσκ είναι βασικός στόχος του πολέμου για τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει πάνω από το 70% της περιοχής και προελαύνει με αργούς ρυθμούς.
Ο Σίρκσι δήλωσε ότι από την αρχή του καλοκαιριού οι Ρώσοι επιτίθενται με μια τακτική την οποία περιέγραψε ως «χίλιες τομές» — πολλαπλές μικρές επιθέσεις πεζικού.
«Αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη χρήση μεγάλου αριθμού μικρών ομάδων εφόδου –4 με 6 στρατιώτες που προχωρούν χρησιμοποιώντας το έδαφος, τις ρεματιές και δασώδεις περιοχές, με βασικό στόχο να διεισδύσουν όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφός μας».