Αρχίζει στην Τουρκία η δίκη φυλακισμένου Σουηδού δημοσιογράφου - Real.gr

Ο σουηδός δημοσιογράφος Γιοακίμ Μεντίν, ο οποίος συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου φθάνοντας στην Τουρκία, πρόκειται να εμφανισθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στην Άγκυρα κατηγορούμενος για «εξύβριση του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο δημοσιογράφος της σουηδικής εφημερίδας Dagens ETC, ο οποίος θα είναι παρών στην ακροαματική συνεδρίαση που πρόκειται να αρχίσει στις 15:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή της Σηλυβρίας στην Κωνσταντινούπολη, κινδυνεύει να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Ηλικίας 40 ετών, ο Γιοακίμ Μεντίν είχε συλληφθεί στις 27 Μαρτίου κατά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μεταβεί για να καλύψει τις μεγάλες διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη, στις 19 Μαρτίου, του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, κύριου αντιπάλου του προέδρου Ερντογάν.

Η τουρκική δικαιοσύνη τον κατηγορεί ότι συμμετείχε τον Ιανουάριο του 2023 σε μια διαδήλωση στη Στοκχόλμη του εκτός νόμου στην Τουρκία Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), στη διάρκεια της οποίας ένα ομοίωμα του προέδρου Ερντογάν είχε κρεμαστεί από τα πόδια. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία.

#Turkey: IPI calls for the immediate release of Swedish journalist Joakim Medin at tomorrow’s hearing. He is one of 14 journos arrested in the past month & has been imprisoned for over a month on charges of insult and terrorism.

Read our joint statement: https://t.co/gV0DQlNP1c pic.twitter.com/UIw3evhDLK

— IPI – The Global Network for Independent Media (@globalfreemedia) April 29, 2025