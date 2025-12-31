Αργεντινή: Έρευνα για διαφθορά σε βάρος της αδελφής του προέδρου Μιλέι, στο υπουργείο Υγείας - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η κυβέρνηση απέπεμψε τον κ. Σπανιουόλο, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με έρευνα της δικαιοσύνης που επεκτάθηκε σε περίπου είκοσι πρόσωπα. Η Καρίνα Μιλέι, η οποία αρνείται τις κατηγορίες, κλήθηκε από τη Βουλή αλλά δεν παρουσιάστηκε.
Ο δημόσιος οργανισμός αρωγής και επιδομάτων για πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχους, ως τώρα ανεξάρτητος, πλέον θα υπαχθεί στο υπουργείο Υγείας, ανέφερε ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου Μανουέλ Αντόρνι.
Η ANDIS είχε υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο που έφερε στο φως δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις προσώπων που λάμβαναν αρωγή χωρίς να τη δικαιούνται, οδηγώντας στην αναστολή των επιδομάτων, που πυροδότησε διαδηλώσεις δικαιούχων.
Η υπηρεσία βρέθηκε στην καρδιά σκανδάλου μετά τη διαρροή ηχητικών αποσπασμάτων, αποδιδόμενων στον πρώην διευθυντή της Ντιέγκο Σπανιουόλο, στα οποία στηλίτευε πως η Καρίνα Μιλέι έπαιρνε 3% του ποσού που πλήρωνε η ANDIS στην φαρμακευτική εταιρεία Suizo Argentina για την αγορά προϊόντων της.
«Βάζουν στην τσέπη τουλάχιστον μισό εκατομμύριο (αμερικανικά δολάρια) τον μήνα», ακούγεται να λέει ο άνδρας που φέρεται να ήταν ο κ. Σπανιουόλο, διαβεβαιώνοντας πως προειδοποίησε τον πρόεδρο για την φερόμενη εμπλοκή της αδελφής του.
Η κυβέρνηση απέπεμψε τον κ. Σπανιουόλο, που βρέθηκε αντιμέτωπος με έρευνα της δικαιοσύνης, η οποία επεκτάθηκε σε περίπου είκοσι πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης πρώην αξιωματούχου του υπουργείου Οικονομίας.
Ο κ. Σπανιουόλο, ως πρότινος πιστός συνεργάτης του προέδρου Μιλέι, αρνείται όλες τις κατηγορίες και είπε σε δικαστές πως τα ηχητικά αποσπάσματα που αποδίδονται σε αυτόν είναι χαλκευμένα.
Η Καρίνα Μιλέι κλήθηκε από τη Βουλή τον Οκτώβριο για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την υπόθεση. Δεν παρουσιάστηκε.
Η γενική γραμματέας της προεδρίας, η οποία αρνείται επίσης τις κατηγορίες σε βάρος της, δεν είναι αντιμέτωπη, προς το παρόν τουλάχιστον, με έρευνα της δικαιοσύνης.