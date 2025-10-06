Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών - Real.gr

Ο αργεντινός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι εξέφρασε χθες Κυριακή την υποστήριξή του σε βουλευτή της παράταξής του, ο οποίος αναγκάστηκε νωρίτερα χθες να αποσυρθεί από την κούρσα ενόψει των βουλευτικών εκλογών αυτού του μήνα, καθώς έγινε γνωστό πως έλαβε μεγάλο ποσό από επιχειρηματία κατηγορούμενο για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο βουλευτής Χοσέ Λουίς Εσπέρτ, άλλοτε υποψήφιος για την προεδρία, ανακοίνωσε χθες πως δεν θα είναι υποψήφιος στην εκλογική διαδικασία της 26ης Οκτωβρίου, παραδεχόμενος πως έλαβε το 2020 ποσό ύψους 200.000 δολαρίων από τον Φεδερίκο «Φρεντ» Ματσάδο — επιχειρηματία που καταζητείται από την αμερικανική δικαιοσύνη διότι φέρεται να έχει δεσμούς με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση από το ψηφοδέλτιο που πρότεινε ο βουλευτής, οικονομολόγος 63 ετών, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας μέσω του τηλεοπτικού δικτύου LN+ την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

«Ο καθηγητής Εσπέρτ είναι μαχητής, μονάχος. Αποσύρεται επειδή έχει ιστορική ευθύνη, επειδή η υπόθεση της ελευθερίας είναι σημαντικότερη από εμάς τους ίδιους», πέταξε ο κ. Μιλέι.

Το σκάνδαλο καταγράφτηκε σε στιγμή έντονων αναταράξεων για τον ακραίο φιλελεύθερο πρόεδρο, μετά τη βαριά ήττα σε τοπικές εκλογές-κλειδί στις αρχές του Σεπτεμβρίου και την υπέρβαση από το κοινοβούλιο δυο βέτο που άσκησε στην αύξηση των χρηματοδοτήσεων για δημόσιο πανεπιστήμιο και για την υγεία.

Το κόμμα του προέδρου Μιλέι, το Libertad Avanza («η ελευθερία προχωρά μπροστά»), είναι μειοψηφικό και στα δυο σώματα του αργεντίνικου κοινοβουλίου και δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν ουσιαστικά καμιά πιθανότητα να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στις εκλογές του Οκτωβρίου, αν κι ελπίζει να πάρει μερικές επιπλέον έδρες.

«Δεν θέλω το σχέδιο για τη χώρα που καταρτίσαμε με τόσους κόπους να καταρρεύσει», δικαιολόγησε ο κ. Εσπέρτ μέσω X την απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Ο βουλευτής, που εξήγησε ότι έλαβε τις 200.000 δολάρια επειδή έκανε λογιστικό έλεγχο και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεταλλευτική εταιρεία του Φεδερίκο Ματσάδο στη Γουατεμάλα, αναγνώρισε επίσης ότι ταξίδεψε περίπου 35 φορές με αεροσκάφη του επιχειρηματία όταν διεκδικούσε την προεδρία το 2019 ως φιλελεύθερος υποψήφιος.

Υποστήριξε ωστόσο ότι δεν γνώριζε τους φερόμενους δεσμούς του κ. Ματσάδο, που τελεί σήμερα υπό κατ’ οίκον κράτηση στην Αργεντινή, με τη διακίνηση ναρκωτικών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP