Αργεντινή: Συζητήσεις Μιλέι με ΗΠΑ για οικονομική βοήθεια - Στο τραπέζι αγορά χρέους και κατανομή κερδών - Real.gr

Αργεντινή: Συζητήσεις Μιλέι με ΗΠΑ για οικονομική βοήθεια – Στο τραπέζι αγορά χρέους και κατανομή κερδών

05:00, 02/10/2025
Ο Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε ότι η προτεινόμενη χρηματοδοτική στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη χώρα του θα μπορούσε να περιλαμβάνει αγορές του κρατικού χρέους στη δευτερογενή αγορά, καθώς και μια συμφωνία κατανομής κερδών.

Σε συνέντευξή του στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Mitre, ο Μιλέι ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ότι το προτεινόμενο πακέτο βοήθειας ενδέχεται να αποτελείται από τρία σκέλη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για μια γραμμή ανταλλαγής (swap line) ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής και είναι έτοιμες να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να στηρίξουν τη χώρα της Νότιας Αμερικής, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Πηγή: Reuters

