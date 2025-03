Αργεντινή: Τουλάχιστον 13 νεκροί μετά από καταρρακτώδεις βροχές - Real.gr

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που έπληξαν από τα ξημερώματα προχθές Παρασκευή την πόλη Μπαΐα Μπλάνκα, λιμάνι της χώρας της Λατινικής Αμερικής στον Ατλαντικό Ωκεανό, 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

Τα ένδεκα από τα δεκατρία θύματα έχουν αναγνωριστεί.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθούν κι άλλοι νεκροί στην πόλη αυτή 350.000 κατοίκων.

Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε από την Μπαΐα Μπλάνκα στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre, πως πλέον πρόκειται για «κατεστραμμένη πόλη». Τόνισε εξάλλου πως συνεχίζονται οι έρευνες για να εντοπιστούν δυο κοριτσάκια που πιθανόν «παρασύρθηκαν από τα νερά».

Κατά δημοσιεύματα στον Τύπο της Αργεντινής πρόκειται για δύο αδελφές, ενός έτους και τεσσάρων ετών.

Argentina: Heavy rain in Bahía Blanca, people forced to leave their homes #Argentina #Flood pic.twitter.com/YbeQF8b9bI

Κάπου 850 άνθρωποι παρέμεναν ακόμη εκτοπισμένοι χθες το απόγευμα, σύμφωνα με δεδομένα του δήμου.

Σύμφωνα με τις αρχές, στην Μπαΐα Μπλάνκα έπεσαν μέσα σε οκτώ ώρες 400 χιλιοστά βροχής, ή με άλλα λόγια όση πέφτει συνήθως κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους.

Το φαινόμενο ήταν «άνευ προηγουμένου», υπογράμμισε ο Χαβιέρ Αλόνσο, υπουργός Ασφάλειας στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όπου υπάγεται διοικητικά η Μπαΐα Μπλάνκα. «Η μεγαλύτερη καταιγίδα στην Μπαΐα Μπλάνκα είχε σημειωθεί το 1930», όταν είχε καταγραφτεί βροχόπτωση «175 χιλιοστών», ενώ αυτή που έπληξε την πόλη από προχθές ήταν «σχεδόν τριπλάσια», εξήγησε.

Η κυβέρνηση αποδέσμευσε κατεπείγουσα βοήθεια 10 δισεκατομμυρίων πέσος (8,6 εκατ. ευρώ).

Για την Αντρέα Ντιφούργκ, ειδική στη διαχείριση του περιβάλλοντος, «πρόκειται για ξεκάθαρο παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής», που προκαλεί «ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα» όπως οι ισχυρές βροχές και άλλα, κάτι που «εκδηλώθηκε σε αυτή την περίπτωση με πλημμύρες άνευ προηγουμένου» σε κάποιες περιοχές.

«Δεν άλλη επιλογή παρά να προετοιμάσουμε τις πόλεις, να ευαισθητοποιήσουμε και να επιμορφώσουμε τους πολίτες, να δημιουργήσουμε συστήματα προειδοποίησης αποτελεσματικά και να δράσουμε» για να προλαμβάνονται καταστροφές, πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η κυρία Ντιφούργκ, η οποία είναι επίσης διευθύντρια περιβαλλοντικής πολιτικής στην πόλη Ιτουσαϊνγκό, κοντά στην πρωτεύουσα της Αργεντινής.

Massive flood hits the Buenos Aires region of Argentina after torrential rains overwhelmed the city, reportedly killing 10 and displacing 1,321 residents.

Follow Press TV on Telegram: https://t.co/RuQCIFWYoj pic.twitter.com/sNToYcN8Ds

— PressTV Extra (@PresstvExtra) March 8, 2025