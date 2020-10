Αργεντινή: Εκατοντάδες άστεγοι εκδιώχθηκαν με τη βία από καταυλισμό στο Μπουένος Άιρες - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Xinhua

Ως και 2.500 οικογένειες, πολλές με παιδιά μικρής ηλικίας, είχαν εγκατασταθεί από τον Αύγουστο σε αυτή την ιδιοκτησία 1.000 στρεμμάτων στην Γκερνίκα, νότιο προάστιο του Μπουένος Άιρες.

Πήγαν εκεί αναζητώντας κάπου να μείνουν, αφού υπέστησαν εξώσεις από τα σπίτια τους στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σε ύφεση από το 2018, όπου η φτώχεια πλήττει το 40,9% των 44 εκατομμυρίων κατοίκων.

Εδώ και μήνες, η κυβέρνηση της επαρχίας Μπουένος Άιρες διαπραγματευόταν διάφορες προτάσεις για τη μετεγκατάστασή τους, ενώ μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να εμποδίσουν την εκδίωξή τους. Η έξωσή τους από το ακίνητο διατάχθηκε τελικά από δικαστήριο.

«Είναι αδικία, το μόνο που θέλαμε ήταν ένα σπίτι, ένα χωράφι, δεν έχουμε χρήματα για να πληρώνουμε νοίκι», είπε ο Αγκουστίν, 21 ετών.

«Μας πρότειναν να πάμε σε καταφύγιο, αλλά δεν θέλαμε να πάμε εκεί, θέλαμε να μείνουμε εδώ. Τώρα αναγκαζόμαστε να κοιμόμαστε ξανά στους δρόμους», είπε η Μαρίσα, οικιακή βοηθός, άνεργη αφότου επιβλήθηκαν τα περιοριστικά μέτρα.

