Αργεντινή: Εκατοντάδες Spiderman «πλημμύρισαν» το Μπουένος Άιρες - ΒΙΝΤΕΟ

Τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει αν η εκδήλωση έσπασε το ρεκόρ, με τους διοργανωτές να αναφέρουν ότι συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι.

A crowd of cosplayers attempt to set a Guinness World Record for the largest gathering of people dressed as Spider-Man in Buenos Aires, Argentina.#BuenosAires#SpiderMan#Argentina#cosplayergirl#Marvelpic.twitter.com/Eh3N2F3NfK