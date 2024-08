Αργεντινή: Σάλος μετά τις κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου για ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του

Ο Φερνάντες ο οποίος ήταν πρόεδρος από το 2019 έως το 2023, αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της και υποσχέθηκε ότι θα αποδείξει στα δικαστήρια «τι πραγματικά συνέβη».

Φωτογραφίες και συνομιλίες που αποκάλυψε η διαδικτυακή εφημερίδα Infobae δείχνουν τη Φαμπιόλα Γιάνες, πρώην σύντροφό του επί τουλάχιστον οκτώ χρόνια και μητέρα του δεύτερου παιδιού του, με μαυρισμένο μάτι και μελανιασμένο χέρι.

Στις συνομιλίες, φέρεται να είπε: «Με χτυπάς επί τρεις μέρες». Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ορισμένες από τις επιθέσεις ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021, με την πρώην πρώτη κυρία να καταγράφει την κακοποίηση, ενώ κάποια στιγμή φέρεται να έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο: «Η κατάσταση δεν λειτουργεί, με χτυπάς συνέχεια. Είναι ασυνήθιστο. Δεν μπορώ να σε αφήσω να μου το κάνεις αυτό, ενώ δεν σου έκανα τίποτα. Και το μόνο που προσπαθώ να κάνω με το μυαλό μου συγκεντρωμένο είναι να σε υπερασπιστώ και εσύ με χτυπάς. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία».

Στα κείμενα αποκαλύπτονται και οι απαντήσεις που έστειλε ο Φερνάντες, μεταξύ των οποίων: «Σταμάτα να διαφωνείς. Στο τέλος, καταλήγουμε να τσακωνόμαστε για όλους τους άλλους. Σε παρακαλώ. Έλα».

