Aria Bogotá: Το νέο εμβληματικό City Hotel της Aria Hotels στην πρωτεύουσα της Κολομβίας - Real.gr

Το πρώτο City Hotel της Aria Hotels στη Λατινική Αμερική με 54 δωμάτια, ανοίγει τις πόρτες του τον Μάιο του 2026

Η Aria Hotels, γνωστή για το διαρκώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιό της με ξενοδοχεία που συνδυάζουν αυθεντικότητα και υψηλού επιπέδου φιλοξενία, ανακοινώνει το πρώτο της City Hotel στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μπογκοτά.

Στρατηγικά τοποθετημένο σε μία από τις πιο ζωντανές και εμπορικές περιοχές της Μπογκοτά, επί των διάσημων οδών Calle 90 και Carrera 11, το νέο ξενοδοχείο προσφέρει μοναδική θέα προς τις επιβλητικές Άνδεις. To Aria Bogotá βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, κοντά σε εμπορικά κέντρα, δημοφιλή εστιατόρια, πρεσβείες και το χρηματοοικονομικό κέντρο της πόλης.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 54 κομψά και προσεκτικά σχεδιασμένα δωμάτια, από άνετα δίκλινα έως ευρύχωρες και πολυτελείς σουίτες, προσφέροντας εξαιρετική άνεση και καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες όσων ταξιδεύουν για αναψυχή ή για επαγγελματικά ταξίδια. Στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη και άνετη εμπειρία φιλοξενίας, το Aria Bogotá διαθέτει μπαρ–εστιατόριο στο ισόγειο εμπνευσμένο από τη Μεσογειακή κουζίνα, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο spa, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, καθώς και σύγχρονους χώρους συναντήσεων και εκδηλώσεων.

Η έμπειρη ομάδα concierge της Aria Hotels στη Λατινική Αμερική, προσφέρει προσωποποιημένες υπηρεσίες που αντικατοπτρίζουν τη χαρακτηριστική εμπειρία φιλοξενίας ολόκληρου του Ομίλου.

Το ξενοδοχείο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την τοπική αισθητική από την εταιρεία Novenza, δίνοντας έμφαση στην κομψότητα, τη λειτουργικότητα και τη λεπτομέρεια. Ο σχεδιασμός και η εναρμόνισή του με το αστικό τοπίο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Aria Hotels να δημιουργεί εκλεπτυσμένα ξενοδοχεία με σεβασμό στην τοπική αρχιτεκτονική.

Μετά το Aria Santa Maria στον Άγιο Δομίνικο που θα λειτουργήσει την άνοιξη του 2026 και το Aria Maria στην Καρταχένα, που θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί επισκέπτες αργότερα το 2027, το Aria Bogotá θα αποτελεί επίσημα το πρώτο ξενοδοχείο πόλης της Aria Hotels στην Κολομβία — μια κίνηση–ορόσημο στη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου στη Λατινική Αμερική

Η Aria Hotels παραμένει προσηλωμένη στην παροχή αυθεντικών, πολιτισμικά εμπλουτισμένων εμπειριών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών επισκεπτών.

Ο Μάκης Πανταζάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Aria Hotels, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι με την ανακοίνωση της προσθήκης του νέου ξενοδοχείου Aria Bogotá, στην πρωτεύουσα της Κολομβίας. Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση η οποία αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε αυθεντικές, υψηλών προδιαγραφών εμπειρίες φιλοξενίας σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Η Maria Fernanda Correa, Υπεύθυνη Λατινικής Αμερικής της Aria Hotels, σημείωσε: «Το Aria Bogotá σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Aria Hotels στη Λατινική Αμερική. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που προσφέρει πλήρη άνεση και σύγχρονες υπηρεσίες στην καρδιά μιας από τις πιο ζωντανές περιοχές της Μπογκοτά. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ξενοδοχείο το οποίο απευθύνεται σε κάθε επισκέπτη, είτε ταξιδεύει για αναψυχή είτε για επαγγελματικούς λόγους.»