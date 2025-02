Αριζόνα: Το ιδιωτικό αεροπλάνο του Βινς Νιλ των Μοtley Crue συγκρούστηκε με το αεροσκάφος του Βινς Βον – Ενας νεκρός

Ο μάνατζερ του τραγουδιστή του συγκροτήματος σε δηλώσεις του στον ιστότοπο TMZ δήλωσε ότι στο μικρό αεροσκάφος δεν επέβαινε ο πελάτης του αλλά η σύντροφός του μαζί με μια φίλη της και τα σκυλιά τους. «Η καρδιά του ρόκερ είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Είναι ευγνώμων που η σύντροφός του και η φίλη της είναι ασφαλείς» ανέφερε ο Άλεν Κόβατς μάνατζερ του αμερικανικού συγκροτήματος λέγοντας ότι το συγκρότημα σκέφτεται τρόπους για να βοηθήσει τις οικογένειες των θυμάτων.

??BREAKING: Singer Vince Neil's plane hit Vince Vaughn's parked plane today at Scottsdale Airport in Arizona. 1 dead, 1 trapped, 3 hospitalized. pic.twitter.com/dBRTcWkpDe

DEVELOPING: Plane owned by Mφtley Crόe singer Vince Neil crashes into parked jet at Scottsdale Airport in Arizona.

Officials confirm at least 1 person was killed, 4 injured. It's unknown if Neil was on board the plane. pic.twitter.com/t1etMwP75A