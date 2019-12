Arktika: Η πρώτη δοκιμή του ρωσικού παγοθραυστικού που παρουσιάζεται ως το ισχυρότερο του κόσμου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Στη διάρκεια των δύο ημερών που πέρασε στη θάλασσα το Arktika δοκίμασε τους αλγορίθμους λειτουργίας του πλοίου και την ικανότητα ελιγμών του, διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση ο Μουστάφα Κάτσκα, διευθυντής της Atomflot, της εταιρίας που είναι υπεύθυνη για τον στόλο των ρωσικών παγοθραυστικών.

Αν και πυρηνοκίνητο, το Arktika χρησιμοποίησε ένα πετρελαιοκινητήρα για αυτό το πρώτο ταξίδι. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, μπορεί να διασχίσει 2,8 μέτρα πάγου.

The Arktika Project 22220 (LK-60Ya) nuclear-powered icebreaker built by the Baltic Shipyard has begun sea trials.https://t.co/ugYLLoXbw0pic.twitter.com/PSQFTQjLHu