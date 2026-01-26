Αρκτικό ψύχος στις ΗΠΑ: Στο έλεος της χιονοκαταιγίδας Fern 37 πολιτείες – 11 νεκροί και ένα εκατομμύριο σπίτια χωρίς ρεύμα - Real.gr

Βόρειο πόλο θυμίζουν οι κεντρικές και ανατολικές Πολιτείες της Αμερικής. Τo θερμόμετρο έπεσε 30 και πλέον βαθμούς υπό το μηδέν, ενώ πυκνό χιόνι έχει καλύψει τα πάντα.

Οι μετακινήσεις έχουν παραλύσει, χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί και οι δρόμοι είναι παγίδες θανάτου. Ήδη έντεκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το κρύο στη Νέα Υόρκη, ενώ σημειώνονται εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που βυθίζουν στο σκοτάδι και την παγωνιά εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Αρκετοί ειδικοί, μιλούν για μια καταιγίδα του αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έντεκα είναι οι νεκροί από τη σφοδρή κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ένας 19χρονος φοιτητής από το Μίτσιγκαν, ο οποίος αγνοούνταν από εχθές και πάνω από 20 ώρες μετά, οι αρχές βρήκαν το άψυχο σώμα του. Τελευταία φορά είχε θεαθεί να κυκλοφορεί στο δρόμο χωρίς παλτό.

Πρόκειται για μία ιστορικών διαστάσεων κακοκαιρία. Είναι η πρώτη φορά που τόσες πολλές κομητείες έχουν δεχτεί προειδοποίηση ότι θα επηρεαστούν από την ακραία χιονοθύελλα, η οποία διανύει μία διαδρομή 2.200 μιλίων, επηρεάζοντας συνολικά 40 πολιτείες.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν παραλύσει κυριολεκτικά τα συστήματα ηλεκτροδότησης, καθώς αυτή τη στιγμή περισσότερα από 1.000.000 σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ρεύμα. Παράλληλα, έχουν παραλύσει και οι μετακινήσεις τόσο στον αέρα, αφού σχεδόν 17.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί, όσο και στο οδικό δίκτυο που υπάρχουν πολλές αναφορές για τροχαία. Ακόμα και τα λεωφορεία έχουν ακυρώσει ή τροποποίηση τα δρομολόγιά τους λόγω του χιονιά.

A huge #IceStorm & #Snowstorm2026 🌀🥶❄️

is getting underway in the US & will cripple large parts of the country for days to come. Classic mild/moist air hitting cold/frigid air situation, made worse by +warmer oceans/climate change. It’s not like nobody warned them! 🌍 pic.twitter.com/ilcrL6dVxu — BWS/Jim NR Dale (@BritWeatherSvs) January 24, 2026

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, τόσο γιατί λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων υπάρχουν πολλά περιστατικά όπου δέντρα έχουν πέσει στο δρόμο ακόμα και καλώδια ηλεκτροδότησης, αλλά και για έναν ακόμα λόγο, διότι ένα από αυτά τα φαινόμενα που συνθέτουν την κακοκαιρία είναι και η παγωμένοι άνεμοι που σε συνδυασμό με τις πολικές θερμοκρασίες εντείνουν κατακόρυφα την αίσθηση του ψύχους.

Οι πολιτείες του Μισισίπι, της Λουιζιάνα και του Τέξας είναι μεταξύ αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο. Αρκετές πολιτείες παραμένουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η Νέα Υόρκη, η οποία σήμερα είναι στο επίκεντρο, αναμένεται να δεχτεί ακόμα και 20 με 30 εκατοστά χιονιού ώρες μέχρι και αύριο, λένε οι ειδικοί.

A spectacular natural phenomenon called freezing sea spray or freezing sea spray occurs on rocks and slopes overlooking the sea (such as the Atlantic Ocean beaches in Brooklyn, Coney Island, Rockaway, or even the coastal areas of Hudson River if they are open to a relatively open… pic.twitter.com/HHdlW5TzxZ — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) January 24, 2026

Λόγω αυτών των φαινομένων, ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, μια πρακτική που υιοθετούν και άλλες πολιτείες και τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να πλήττουν τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Ουάσινγκτον, η Φιλαδέλφεια και η Βοστώνη.

«Ήδη έχουμε πολλά εκατοστά χιόνι στο Νασβιλ και μετεωρολόγοι λένε πως μπορεί να φτάσει πάνω από 15 εκατοστά μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. Αυτό αντιστοιχεί σε χιονόπτωση που αναμένεται κανονικά για ολόκληρη τη σεζόν», αναφέρεται σε ρεπορτάζ του CBS.

Από το Κολοράντο στα δυτικά, το Νέο Μεξικό, το Τέξας και το Τενεσί στα νότια, έως το Μέιν στα ανατολικά οι κάτοικοι ξύπνησαν σε ένα απέραντο και παγωμένο λευκό τοπίο.

Από το Νέο Μεξικό, έως το Μέιν από τα νοτιο-δυτικά, έως τα βορειο-δυτικά. Από τον Νέο Μεξικό έως το Μέιν, για πολλούς θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον μία ημέρα έως ότου δουν κάποια βελτίωση, μεταδίδει το FOX NEWS.

«Τη νύχτα μπορούσες να ακούσεις το χιονόνερο να χτυπάει τους τοίχους του κτηρίου μας. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα σας δείξω ότι βγαίνοντας έξω και μαζεύοντας το χιόνι που πέφτει και καλύπτει το έδαφος περίπου 10 εκατοστά, δεν είναι το παραδοσιακό χιόνι», σημείωσε μετεωρολόγος στο CNN.

🇺🇸 CYBERTRUCKS SPINNING DONUTS ON ICY STREETS Winter storm turned Dallas into a snowy playground. These Cybertruck drivers are straight-up owning it, doing epic spins and donuts right in the middle of the roads like it’s a rally. Source: @Tesla pic.twitter.com/rFTVgzZEv0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 25, 2026

Ήδη τα πάντα είχαν παγώσει από το Σάββατο, όταν η χιονοκαταιγίδα Fern άρχισε να πλήττει τις τουλάχιστον 37 πολιτείες με χιόνι, χιονόνερο, βροχή καταιγίδες και παγωμένο αέρα.

Οι περισσότερες – και μαζί τους πάνω από 200 εκατομμύρια κάτοικοι – βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, γεγονός που έχει να συμβεί πολλά χρόνια.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ψυχρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε να τεθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι 12 από τις 17 πολιτείες που αιτήθηκαν ομοσπονδιακή βοήθεια.

Στη Νέα Υόρκη ήδη η κακοκαιρία έχει δείξει το σκληρό της πρόσωπο. Κάτοικοι εντοπίστηκαν νεκροί σε Μανχάταν και Μπρούκλιν. Ωστόσο, στο central park κάποιοι τολμηροί βγήκαν για τζόγκιν από τα ξημερώματα, όπου η θερμοκρασία είχε πέσει στους -11 βαθμούς κελσίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ