Αρμενία: Χάος στο κοινοβούλιο - Βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος επιτέθηκε σε μέλος της αντιπολίτευσης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Για τον βουλευτή της αντιπολίτευσης εξετάζεται η άρση της ασυλίας του.

Σκηνές χάους επικράτησαν την Δευτέρα στο κοινοβούλιο της Αρμενίας. Σύμφωνα με το News.Az, όλα ξεκίνησαν όταν ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Αρτούρ Σαρκισιάν -του οποίου η άρση της βουλευτικής ασυλίας εξετάζεται από το κοινοβούλιο–, προσπάθησε να φύγει από την αίθουσα.

Σύμφωνα με την Κριστίν Βαρνταντιάν, μέλος της αντιπολιτευτικής παράταξης «Αρμενία», ο Σαρκισιάν δέχτηκε επίθεση από τον βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος «Πολιτικό Συμβόλαιο», Βαχέ Γκαλουμιάν, ο οποίος τον χτύπησε και έπειτα ξέσπασε έντονος καβγάς μεταξύ των δύο, στον οποίο ενεπλάκησαν και άλλοι βουλευτές.

Parliament or battleground?

Footage shows ruling party MP grabbing opposition MP by the neck — then Rustam Bakoyan puts him in a chokehold & punches him.

Armenia’s political crisis turns violent as security scrambles to separate brawling lawmakers.

Footage from 24 News pic.twitter.com/cXjlWBFI0g

— AppleSeed (@AppleSeedTX) July 8, 2025