Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν στους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας - Real.gr

Αρμένιοι και Αζέροι αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα ότι έχουν συμφωνήσει το κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο αυτών χωρών του Νοτίου Καυκάσου που συνεχίζεται σχεδόν επί τέσσερις δεκαετίες, γεγονός που συνιστά μια αιφνίδια τομή στην ακανόνιστη και συχνά πικρή ειρηνευτική διαδικασία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση ότι το σχέδιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν έχει ολοκληρωθεί από την πλευρά του.

«Η ειρηνευτική συμφωνία είναι έτοιμη προς υπογραφή. Η Δημοκρατία της Αρμενίας είναι έτοιμη να αρχίσει διαβουλεύσεις με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με την ημερομηνία και τον τόπο υπογραφής της συμφωνίας» αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν αναφέρει: «Σημειώνουμε με ικανοποίηση ότι οι διαπραγματεύσεις για το κείμενο του σχεδίου συμφωνίας για την ειρήνη και την εγκαθίδρυση διακρατικών σχέσεων μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας έχουν ολοκληρωθεί».

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα για την υπογραφή της συμφωνίας είναι αβέβαιο, καθώς το Αζερμπαϊτζάν έχει δηλώσει ότι προϋπόθεση για την υπογραφή της είναι η αλλαγή του συντάγματος της Αρμενίας, το οποίο, όπως λέει, εγείρει σιωπηρές αξιώσεις στο έδαφός του.

Η Αρμενία αρνείται τους ισχυρισμούς αυτούς, αλλά ο πρωθυπουργός Νικολ Πασινιάν έχει δηλώσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες ότι το ιδρυτικό έγγραφο της χώρας πρέπει να αντικατασταθεί και έχει ζητήσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τον σκοπό αυτό. Δεν έχει οριστεί ημερομηνία.

