Αρμενία: Αναγκαστική προσγείωση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρωθυπουργό λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών - BINTEO

«Όλα είναι καλά. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών το ελικόπτερό μας έκανε έκτακτη προσγείωση στο Βαναντζόρ. Τώρα συνεχίζουμε το ταξίδι με αυτοκίνητο», δήλωσε ο ίδιος στο Facebook.

Το Βαναντζόρ, στο βόρειο τμήμα αυτής της χώρας του Καυκάσου, βρίσκεται σε μια κοιλάδα που περιβάλλεται από βουνά.

The helicopter belonging to Prime Minister Nikol Pashinyan of Armenia makes an emergency landing.#Armenia#Azerbaijan#BREAKINGpic.twitter.com/OEn5lPXsC6