Αρμενία-Αζερμπαϊτζάν: Τουλάχιστον 39 νεκροί από την έναρξη των συγκρούσεων - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters

Το Αζερμπαϊτζάν δεν έχει ανακοινώσει τις απώλειές του.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν λόγω της αποσχισθείσας περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ συνεχίζονταν σήμερα το πρωί, με τις δύο πλευρές να αναπτύσσουν βαρύ πυροβολικό, όπως ανακοίνωσαν.

Το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας έκανε λόγο για συγκρούσεις που σημειώνονταν όλη τη διάρκεια της νύκτας, ενώ το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι αρμένικες δυνάμεις βομβαρδίζουν την πόλη Τάρταρ.

Dispute between Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh region. Many reported dead so far. pic.twitter.com/QiVpv1n1o0