Αρμενία: Δεκάδες τραυματίες σε επεισοδιακή αντικυβερνητική διαδήλωση

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη 60 διαδηλωτών που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις εντολές της αστυνομίας.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση, η οποία οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την παραχώρηση εδαφών στο Αζερμπαϊτζάν, εξελίχθηκε επεισοδιακά όταν ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό.

Επικεφαλής της διαμαρτυρίας κατά του πρωθυπουργού Πασινιάν ήταν ο αρχιεπίσκοπος Μπαγκράτ Γκαλστανιάν ο οποίος, απευθυνόμενος νωρίτερα στους διαδηλωτές, κατήγγειλε τις «παράνομες, μονομερείς και ταπεινωτικές» παραχωρήσεις εδαφών από την Αρμενία.

??The centre of #Yerevan now.

The police is using special means to disperse protesters, including flash-bang grenades. The gathered people demand the resignation of the PM of #Armenia Nikol Pashinyan. pic.twitter.com/fVg4qnxsvB