Αρμενία: Διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα της έκρηξης στο Γερεβάν

Τα αίτια της ισχυρότατης έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Χθες Δευτέρα, ο υπουργός Εκτάκτων Καταστάσεων Αρμέν Παμπουχτσιάν απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

The death toll from the explosion at the Surmalu market in #Yerevan has risen to six. At least 16 more people are still missing. pic.twitter.com/EMxqHeRZtm