Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: «Αισθάνομαι ότι θα γινόμουν σπουδαίος πρόεδρος»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου «Be Useful: Seven Tools for Life» ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και διάσημος ηθοποιός, 'Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ (Arnold Schwarzenegger), βρέθηκε στο Λονδίνο και παραδέχτηκε στην κάμερα του BBC ότι θα ήταν σπουδαίος πρόεδρος αν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για το ανώτατο αξίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών.