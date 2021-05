Αρχιεπίσκοπος Eλπιδοφόρος: Το μήνυμα Μπάιντεν για το Πάσχα αντανακλά την κοινή ελπίδα για τον θρίαμβο του φωτός απέναντι στο σκοτάδι

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο ευχετήριο μήνυμά του, είχε επισημάνει ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε ολόκληρο τον κόσμο χαίρονται βαθιά για το θαύμα της Ανάστασης και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στις πνευματικές αξίες και την αρωγή τους προς όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη. Επιπρόσθετα, είχε τονίσει ότι «πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτούς οι οποίοι διώκονται για την πίστη τους ή απειλούνται. Κανείς δεν πρέπει να στοχοποιείται για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, τα πιστεύω του και τη λατρεία του. Κανείς δεν πρέπει να φοβάται να εορτάσει την πίστη και να τιμήσει τις παραδόσεις του», είχε σημειώσει εμφατικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, παρέχοντας την εγγύηση ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθήσουν να προστατεύουν τη θρησκευτική ελευθερία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, είχε απονείμει τα εύσημα στην Εκκλησία μας στην Αμερική, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους της πίστεως οι οποίοι εκτέλεσαν για μία ακόμη φορά τις θρησκευτικές παραδόσεις και τις τελετές τους με τρόπο ώστε να προληφθεί η εξάπλωση της πανδημίας.

«Μπορούμε να προσβλέπουμε στο μέλλον με ελπίδα και χάρη στην ηγεσία πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και ανθρώπων της πίστεως. Η πρόοδος την οποία σημειώνουμε στη μάχη κατά του κορωνοϊού θα μας επιτρέψει σύντομα να επιστρέψουμε στις αιώνιες και αποθησαυρισμένες παραδόσεις του Πάσχα και άλλων θρησκευτικών εορτών».

Christ is Risen! Sharing President @JoeBiden's Paschal greeting, a message reflecting the common hope of all people of the “triumph of light over darkness.” Grateful for the values of faith and the appreciation of Orthodoxy in our President. https://t.co/I3NjAFDYDApic.twitter.com/ChTMHJORzj