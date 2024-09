Αρχηγός oυκρανικού στρατού: Δύσκολη η κατάσταση στην περιοχή όπου διεξάγεται η κύρια ρωσική επίθεση

Ο Σίρσκι δεν έδωσε την ακριβή τοποθεσία της κύριας ρωσικής επίθεσης, όμως νωρίτερα ο ίδιος και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσαν πως οι ρωσικές δυνάμεις θέτουν στο στόχαστρο τη σημαντική από στρατηγική άποψη πόλη Ποκρόφσκ.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη στην κατεύθυνση της κύριας επίθεσης του εχθρού. Όμως όλες οι απαραίτητες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο Σίρσκιι, στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο Σίρσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως πέρασε αρκετές μέρες στο ανατολικό μέτωπο κοντά στο Ποκρόφσκ και χαρακτήρισε τις μάχες εκεί «εξαιρετικά σκληρές».

Η Ρωσία, που έχει καταλάβει τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας αφότου εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζει να προωθείται αργά με σφοδρές μάχες να διεξάγονται εκεί.

Τα εδαφικά κέρδη συνεχίζονται αφότου η Ουκρανία εισέβαλε αιφνιδιαστικά στην περιφέρεια Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας στις 6 Αυγούστου, με προφανή σκοπό να αποσπάσει ρωσικές δυνάμεις από αλλού και να ενισχύσει τη θέση του Κιέβου σε ενδεχόμενες συνομιλίες στο μέλλον.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στοχοποιώντας ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και διυλιστήριο στην περιφέρεια της Μόσχας και της γειτονικής Τβερ και προκαλώντας πυρκαγιές, ενώ δεκάδες drones καταστράφηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως δήλωσαν σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι.

Συντρίμμια μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν πυρκαγιές στο διυλιστήριο της Μόσχας και στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του Κονάκοβο στην περιφέρεια του Τβερ, έναν από τους μεγαλύτερους στην κεντρική Ρωσία, σύμφωνα με αξιωματούχους και μέσα ενημέρωσης.

“They hit fracking - gas supply to the power plant. September, 1” A massive fire in the area of the Konakovo power plant in #Tver region after a UAV attack ?????? pic.twitter.com/kKaGfjnpRy