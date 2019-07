Αρχηγός στρατού των ΗΠΑ: Διεθνής συνασπισμός θα φρουρεί τα ύδατα στα ανοικτά Ιράν και Υεμένης

«Θεωρώ λοιπόν ότι πιθανόν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε διαπιστώσει ποιες χώρες έχουν την πολιτική βούληση να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία και κατόπιν θα συνεργαστούμε άμεσα με τις ένοπλες δυνάμεις τους για να καθοριστούν τα μέσα και οι πόροι που θα χρειαστούν γι' αυτό», συμπλήρωσε ο στρατηγός Ντάνφορντ.

"We're engaging now with a number of countries to see if we can put together a coalition that would ensure freedom of navigation both in the Straits of Hormuz and the Bab al-Mandeb," said Joseph Dunfordhttps://t.co/YQaDCtkY1k