Άρχισε η τουρκική επέμβαση στη Συρία; Πληροφορίες για αεροπορική επιδρομή κατά βάσης Κούρδων

πηγή: sputniknews.com

«Τα τουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην έδρα των κουρδικών δυνάμεων κοντά στην πόλη Αλ-Μαλικίγια στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία», μετέδωσε το Al-Mayadeen επικαλούμενο δικό του ανταποκριτή.

Το SDF δήλωσε νωρίτερα ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ αποχώρησαν από τα σύνορα με την Τουρκία στη βόρεια Συρία, κατά παράβαση συμφωνιών με τους Κούρδους συμμάχους τους.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν εδάφη στη βόρεια Συρία, όπου η Τουρκία προτίθεται να διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση κατά των κουρδικών δυνάμεων.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik