Αρχίζει το σόου του Ερντογάν: Μπήκε στην Αγία Σοφία για την μουσουλμανική προσευχή επευφημούμενος - Δείτε Live

Δείτε φωτογραφίες του Ερντογάν μέσα απο το ναό της Αγίας Σοφίας

Εκατοντάδες κόσμου έσπευσαν έξω απ’ την Αγιά Σοφιά με το πρώτο φως της μέρας. Άλλοι βρέθηκαν στην πλατεία, μπροστά απ’ την Αγιά Σοφιά από το βράδυ προκειμένου να προλάβουν να κρατήσουν χώρο για την πρωινή προσευχή.

Όπως μεταδίδει το CNN Turk ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται έξω απ’ την Αγιά Σοφιά και κατευθύνουν τον κόσμο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο μνημείο, ο κυβερνήτης της επαρχίας της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γιερλικάγια ανέφερε πως «όλοι ανυπομονούν να παρευρεθούν στις ειδικές προσευχές με μεγάλο ενθουσιασμό».

Αναφερόμενος στα υγειονομικά μέτρα κατά του κορωνοϊού, τόνισε ότι θα υπάρχουν πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι για τους προσκυνητές για να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

«Η είσοδος στους χώρους προσευχής θα γίνεται μετά από έρευνες ασφαλείας σε 11 διαφορετικά σημεία ελέγχου».Ορισμένοι δρόμοι και γραμμές του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί πριν και κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Ο Γιερλικάγια διευκρίνισε ότι οι προσκυνητές που έρχονται στην Αγία Σοφία θα πρέπει να φέρουν τις δικές τους μάσκες και χαλιά προσευχής, ως μέτρο προφύλαξης κατά της Covid-19.

Ο Μεχμέτ Μποϊνουκαλίν, ο Φερούχ Μουστουέρ και ο Μπουνιαμίν Τοπκούογλου είναι οι διορισμένοι ιμάμηδες, ανέφερε ο Αλί Ερμπάς.

Σύμφωνα με τις οδηγίες στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας, θα εισέλθουν για την προσευχή μόνο όσοι να έχουν προσκλήσεις από το Diyanet, το Ανώτατο Θρησκευτικό Συμβούλιο, φορώντας μάσκα και να λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής λόγω κορωνοϊού. Παράλληλα θα διανεμηθούν και ατομικά χαλιά προσευχής.

Στα «εγκαίνια» έχουν προσκληθεί ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν και ο εμίρης του Κατάρ. Όπως αναφέρει ο τουρκικός Τύπος, το κτίριο αναμένεται να υποδεχθεί 1.000 έως 1.500 άτομα, ανάμεσά τους και σύσσωμο το υπουργικό συμβούλιο.

Το σόου Ερντογάν

Νέα επίσκεψη στην Αγία Σοφία πραγματοποίησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως μεταδίδει η «Hurriyet», ο Τούρκος πρόεδρος βρέθηκε και πάλι στο Ναό της Αγίας Σοφίας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών.

Οι πρόβες και οι αλλαγές στο εσωτερικό του ναού ολοκληρώθηκαν με εντατικούς ρυθμούς, για την μουσουλμανική προσευχή στην Αγία Σοφία. Τα τιρκουάζ χαλιά έχουν ήδη τοποθετηθεί στο μαρμάρινο πάτωμα του ναού, ενώ ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησαν έγιναν δοκιμές ήχου, για την απαγγελία του κορανίου.

Οι πόρτες της Αγίας Σοφίας ανοίγουν στις 10 το πρωί και θα μείνουν ανοικτές έως την άλλη μέρα το πρωί.

Οπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, αναμένονται περίπου 1.500 άτομα για προσευχή, αλλά η είσοδος θα γίνεται κάτω από συγκεκριμένα μέτρα, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού. «Ζητούμε από τους πολίτες μας να φέρουν μαζί τους 4 πράγματα όταν θα έρθουν στην Αγία Σοφία. Μάσκα, χαλί προσευχής, υπομονή και κατανόηση», ανέφερε χαρακτηριστικά για την σημερινή φιέστα των Τούρκων, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γερλικαγιά.

Σε ολόκληρο το μαρμάρινο πάτωμα του ναού, εκτός από το σημείο όπου βρίσκεται ο νοτιοανατολικός πεσσός (στύλος) όπου κοσμείται με μαρμαροθετημένο ομφάλιο του 14ου αιώνα και το οποίο είχε προστεθεί στην μεσοβυζαντινή εποχή, έχουν τοποθετηθεί τυρκουάζ χαλιά. Ενώ γύρω από το μαρμάρινο αριστούργημα έχουν τοποθετηθεί διακοσμητικοί μπρούτζινοι στύλοι, που λειτουργούν ως όρια για τους πιστούς.

Ταυτόχρονα, από την Τετάρτη έχουν ξεκινήσει και οι δοκιμές στο ηχοσύστημα του ναού με γνωστό στην Τουρκία ιμάμη να διαβάζει το Κοράνι και συγκεκριμένα τους στίχους 285 και 286 της Surat al-Baqara, γνωστή ως η προσευχή Amenerresulu.

Μάλιστα, αναρτήθηκε στα social media βίντεο από τις πρόβες, όπου οι Τούρκοι θέλησαν να προκαλέσουν δείχνουν πως μέρος εργασιών που γίνονται, αλλά και το πώς θα είναι ο υπέρλαμπρος ναός στη νέα του μορφή. Στα πλάνα φαίνεται και το κομμάτι εκείνο της αψίδας, όπου βρίσκεται το περίφημο ψηφιδωτό της Παναγίας με το Θείο Βρέφος αγκαλιά, της περιόδου μετά την εικονομαχία, όπου οι Τούρκοι προσπαθούν να καλύψουν.

Και όλες αυτές οι εργασίες γίνονται υπό το βλέμμα του επικεφαλής των θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας, Αλί Ερμπάς.

