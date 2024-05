Ασάνζ: Το δικαστήριο θα του επιτρέψει να ασκήσει έφεση κατά της έκδοσής του στις ΗΠΑ

Το Μάρτιο, το εν λόγω δικαστήριο είχε επιτρέψει προσωρινά στον 52χρονο Ασάνζ να προχωρήσει στην προσφυγή. Όμως έδωσε στις ΗΠΑ την ευκαιρία να παράσχουν ικανοποιητικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιδιώξουν να του επιβληθεί η ποινή του θανάτου και θα του επιτρέψουν να επικαλεσθεί σε δίκη το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου βάσει της Πρώτης Τροπολογίας.

Σε μια σύντομη απόφαση, δύο υψηλόβαθμοι δικαστές ανακοίνωσαν ότι οι διαβεβαιώσεις, που δόθηκαν από τις ΗΠΑ, δεν είναι επαρκείς και πρόσθεσαν ότι θα επιτρέψουν να προχωρήσει η προσφυγή του Ασάνζ.

BREAKING: Julian Assange wins right to challenge US extradition in High Court pic.twitter.com/w1Fg1zbMrh