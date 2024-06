Τα παιδικά της χρόνια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, θυμήθηκε η Ashley Graham. Αφορμή στάθηκε η συνέντευξη που παραχώρησε στο «Time» με τίτλο «The Words I Use To Encourage Self Love». Η 36χρονη καλλονή έχει άλλωστε υπάρξει πρέσβειρα του self love και body positivity κινήματος.