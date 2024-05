Associated Press: Το Ισραήλ σταμάτησε τη ζωντανή μετάδοσή του για τη Γάζα - Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Το AP δήλωσε ότι οι αρχές κατέσχεσαν την κάμερα του και τον εξοπλισμό του για τη μετάδοση.

Παράλληλα, στην αναφορά του για τα γεγονότα, το πρακτορείο διευκρινίζει ότι το δίκτυο του Κατάρ συμπεριλαμβάνεται στους χιλιάδες πελάτες των βίντεο που στέλνει ζωντανά το AP.

Τονίζει επίσης ότι αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Επικοινωνιών έφθασαν σήμερα το απόγευμα στον τόπο που έχει το γραφείο του το AP στην πόλη Σντερότ, στο νότιο Ισραήλ, και κατέσχεσαν το υλικό.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο δηλώνει ότι οι αξιωματούχοι παρέδωσαν στο AP ένα χαρτί, υπογεγραμμένο από τον υπουργό Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι, στο οποίο αναφέρεται το επιχείρημα ότι το AP παραβίασε τον νέο νόμο της χώρας για τα ξένα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

«Καλούμε τις ισραηλινές αρχές να επιστρέψουν τον εξοπλισμό μας και να μας επιτρέψουν να αποκαταστήσουμε αμέσως την απευθείας μετάδοσή μας, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε» αυτές τις «σημαντικές (εικόνες) σε χιλιάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο», τονίζεται στο δελτίο Τύπου του AP.

#Israel#Sderot#AssociatedPress

Israel seizes AP equipment broadcasting live feed from Gaza, citing use by #AlJazeera.

Communications Minister Karhi accuses the wire service of violating a new media law by providing images to banned Qatari network.https://t.co/EGbZcQet9w