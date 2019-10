Άστεγος στις ΗΠΑ κατηγορείται για τέσσερις δολοφονίες - Σοκαριστικές εικόνες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ: ABC, CBS

Η μητέρα του υπόπτου, η Φιοραλίσα Ροδρίγκες, είπε στην ταμπλόιντ εφημερίδα New York Daily News ότι έδιωξε τον γιο της από το σπίτι πριν από τρία χρόνια διότι ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά, επιτέθηκε σε εκείνη και στον παππού του και έκλεβε από την οικογένεια.

NEW: Police in New York City have arrested and charged Randy Rodriguez-Santos, 24, in connection to the pipe beating deaths of four homeless men as they slept on the streets in Manhattan's Chinatown; one other person was critically injured. https://t.co/V06oZXVhqBpic.twitter.com/ui48eXu1np