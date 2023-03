Αστεροειδής στο μέγεθος του Big Ben θα περάσει ξυστά από τη Γη - Η προειδοποίηση της NASA

Ο αστεροειδής αναμένεται να πλησιάσει τη γη σε απόσταση δύο φορές μικρότερη από αυτή που χωρίζει τον πλανήτη μας από τη Σελήνη. Ειδικότερα ο αστεροειδής θα φτάσει σε απόσταση 107.500 μιλίων (173.000 χιλιόμετρα) από τη Γη, με τη Σελήνη να βρίσκεται σε μέση απόσταση 238.855 μιλίων (384.400 χιλιόμετρα).

Ο αστεροειδής έχει ονομαστεί «2023 DZ2» και εκτιμάται ότι έχει διάμετρο έως και 93 μέτρα. Σημειώνεται ότι είναι τρεις φορές μεγαλύτερος από τον αστεροειδή του Τσελιάμπινσκ που έπεσε στη Ρωσία το 2013, ο οποίος προκάλεσε ωστικό κύμα δύο φορές σε ολόκληρο τον κόσμο.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. ??

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.