Αστυνομική επιχείρηση σε Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία εναντίον ενός διεθνούς δικτύου εισαγωγής κοκαΐνης - Real.gr

Σύνοψη από το
- Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023, έπειτα από πληροφορία των ελβετικών αρχών, σχετικά με έναν Ιταλό υπήκοο. Ο ύποπτος φέρεται να ξέπλενε μεγάλα χρηματικά ποσά «προς όφελος οργανώσεων της ιταλικής Μαφίας, όπως η Καμόρα και η Ντράγκετα».
- Μετά από διετή έρευνα, δικαστικές αρχές σε Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία αποκάλυψαν έναν πολύπλοκο μηχανισμό για τη μεταφορά κοκαΐνης, η οποία ήταν κρυμμένη «σε ειδικά διαμορφωμένα πολυτελή οχήματα».
- Τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ταυτόχρονη επιχείρηση σε Γαλλία, Ιταλία και Ελβετία οδήγησε σε επτά συλλήψεις. Κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα, ακίνητα αξίας άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, κρυπτονομίσματα και μετρητά.
Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 έπειτα από πληροφορία των ελβετικών αρχών σχετικά με έναν Ιταλό υπήκοο που θεωρούνταν ύποπτος για μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα χρηματικών ποσών «προς όφελος οργανώσεων της ιταλικής Μαφίας, όπως η Καμόρα και η Ντράγκετα», αναφέρει σε μια ανακοίνωση ο εισαγγελέας της δεύτερης μεγαλύτερης γαλλικής πόλης, ο Νικολά Μπεσόν.
Μετά από διετή έρευνα, δικαστικές αρχές (Jirs της Μασσαλίας, εισαγγελία κατά της Μαφίας της Νάπολης, εισαγγελία της Ελβετικής Συνομοσπονδίας) και ερευνητικές υπηρεσίες (SR της Μασσαλίας, σώμα καραμπινιέρων της Ιταλίας, ελβετική και βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία) αποκάλυψαν έναν πολύπλοκο μηχανισμό για τη μεταφορά κοκαΐνης.
Το εμπόρευμα ήταν κρυμμένο «σε ειδικά διαμορφωμένα πολυτελή οχήματα».
Παράλληλα, έρευνες που διενεργήθηκαν από τη Jirs της Μασσαλίας και την SR της Μασσαλίας αποκάλυψαν «την ύπαρξη ακινήτων στο (νότιο γαλλικό διαμέρισμα των) Αλπ-Μαριτίμ που κατείχε ο κύριος ύποπτος και η σύντροφός του, με καταγωγή από το Μαυροβούνιο, καθώς και πολλές γαλλικές και ξένες εταιρίες με ύποπτη οικονομική σχέση με ιταλικές εταιρίες».
Τον Νοέμβριο, τα βελγικά τελωνεία κατέσχεσαν στο λιμάνι της Αμβέρσας φορτίο κοκαΐνης με προέλευση τη Λατινική Αμερική, εγκαθιδρύοντας σχέσεις ανάμεσα σε «διάφορους Ιταλούς και Μαυροβούνιους υπόπτους, και διάφορες εταιρίες και εταιρίες-βιτρίνα με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος, κυρίως μέσω πλαστών τιμολογίων και επενδύσεων σε ακίνητα».
Τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, ταυτόχρονη επιχείρηση που διεξήχθη στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία κατέληξε στη σύλληψη τεσσάρων ανθρώπων στο γαλλικό έδαφος και τριών στην Ιταλία.
Πολλά πολυτελή οχήματα κατασχέθηκαν, ακίνητα εκτιμώμενης αξίας άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και κρυπτονομίσματα αξίας 60.000 ευρώ και 26.000 ευρώ σε μετρητά.