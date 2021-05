Αστυνομικός που τραυματίστηκε στις ταραχές στο Καπιτώλιο: Παλεύω καθημερινά με το συναισθηματικό άγχος έχοντας επιζήσει από ένα τόσο τραυματικό γεγονός

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Η απάθεια... είναι επαίσχυντη», είπε ο Φάνον, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τον όχλο οπαδών του Τραμπ και χτυπήθηκε με τέιζερ πολλαπλές φορές στο πίσω μέρος του λαιμού του.

Ο Φάνον δεν ανέφερε κανένα όνομα βουλευτή ή γερουσιαστή στην επιστολή του.

A must read letter from Officer Michael Fanone to Congress on his firsthand experience protecting the Capitol Complex on January 6, 2021. ??The attack on the Capitol happened. It cannot be ignored or denied. And the officers on the front lines are heroes. pic.twitter.com/xOlqH2Mzwj