Ασύλληπτη τραγωδία στη Βραζιλία: Πατέρας σκότωσε τους δύο γιους του και αυτοκτόνησε για την απιστία της συζύγου του - Real.gr

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Βραζιλία, όταν 40χρονος πατέρας σκότωσε τους δύο ανήλικους γιους του 12 και 8 ετών και εν συνεχεία αυτοκτόνησε όταν φέρεται να είδε σε βίντεο τη σύζυγό του να φιλιέται με άλλον άνδρα.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας, ο Θαλές Ματσάντο, 40χρονος γενικός γραμματέας στην πολιτεία του Γκόιας της Ιτουμπιάρα είχε προσλάβει ντετέκτιβ για να παρακολουθεί τη σύζυγό του, Σάρα Τινόκο Αραούχο, κόρη του δημάρχου στην πόλη, από τη στιγμή που του δημιουργήθηκαν υποψίες ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Το βίντεο φέρεται να αποδείκνυε τις υποψίες του, καθώς, με βάση τις πληροφορίες, φέρεται να την απαθανάτιζε σε καναπέ εστιατορίου να φιλιέται με άγνωστο.

Itumbiara, Goiás: Thales Naves Alves Machado, 40, secretario y yerno del intendente, mata a sus dos hijos y se suicida tras carta en Instagram — Más detalles en https://t.co/rVCftgqEIy@Grok, ¿cómo evitar tragedias así? pic.twitter.com/gHuhiF6qpn — El Blog del Narco (@narcoblogger) February 13, 2026

Εν συνεχεία, ο Θαλές Ματσάντο μπήκε στο σπίτι του με το πιστόλι ανά χείρας και πυροβόλησε τα δύο παιδιά του, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Ο 12χρονος Μιγκέλ Αραούχο Μασκάντο, διακομίστηκε στο δημοτικό νοσοκομείο Μοντέστο ντε Καρβάλιο. Το ίδιο συνέβη με τον 8χρονο Μπενίσιο, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σάο Μάρκος του Ιτούμπιαρα, όπου και πέθανε ώρες αργότερα.

Η σύζυγος του Θαλές δεν βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, λίγες ώρες πριν το έγκλημα, ο Μαασάδο είχε κάνει μια ανάρτηση όπου κρατούσε αγκαλιά τον έναν του γιο, γράφοντας στο σχόλιο: «Ευλογημένος από τον Θεό που σας έχω, ο μπαμπάς σας αγαπά πολύ».

Ο δήμαρχος υπέστη σοκ όταν έμαθε την είδηση, ενώ η μητέρα των παιδιών αναγκάστηκε να αποχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση της νεκρώσιμης ακολουθίας λόγω λεκτικής επίθεσης από κάποιους παρευρισκόμενους.

Ο δήμος της πόλης Ιτούμπιαρα κήρυξε τρεις ημέρες επίσημου πένθους και ανέστειλε προσωρινά τις δραστηριότητές του.