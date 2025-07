Τραγωδία στο Τέξας: Τουλάχιστον 50 νεκροί από τις πλημμύρες, αγωνία για δεκάδες αγνοούμενα παιδιά - Real.gr

Ο απολογισμός από τις ξαφνικές πλημμύρες στο Τέξας, στις νότιες ΗΠΑ, ανήλθε σε 50 νεκρούς, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα), ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό πολλών παιδιών που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πλημμύρες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχές του κεντρικού Τέξας την Παρασκευή, έχουν κοστίσει τη ζωή σε 43 ανθρώπους στην κομητεία Κερ, την πλέον πληγείσα, και σε ακόμη επτά σε άλλες τρεις κομητείες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του AFP που βασίζεται στα επίσημα στοιχεία των τοπικών αρχών.

Σωστικά συνεργεία χτενίζουν την περιοχή αναζητώντας αγνοούμενους, συμπεριλαμβανομένων 27 κοριτσιών που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε.

Ο Ντάλτον Ράις, επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Κέρβιλ, υπογράμμισε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι σε θέση να επικαιροποιήσει τον αριθμό των αγνοουμένων. «Γνωρίζουμε για 27… Δεν θα δώσουμε στη δημοσιότητα άλλον αριθμό, επειδή πολύ απλά δεν γνωρίζουμε», είπε σε δημοσιογράφους.

«Θα αναζητήσουμε ακατάπαυστα κάθε θύμα αυτής της πλημμύρας. Δεν θα σταματήσουμε σήμερα ή αύριο, θα σταματήσουμε όταν ολοκληρωθεί το έργο μας», διαβεβαίωσε νωρίτερα ο κυβερνήτης του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή έχουν στείλει ενισχύσεις.

Στον χώρο της κατασκήνωσης, η στάθμη των υδάτων είχε υποχωρήσει χθες Σάββατο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες ακινητοποιημένα οχήματα και ξεριζωμένα δέντρα, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Οι σαρωτικές πλημμύρες σημειώθηκαν ανήμερα του εορτασμού της «Ημέρας Ανεξαρτησίας», της εθνικής επετείου στις ΗΠΑ, λόγω των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στο κεντρικό Τέξας. Παραμένουν σε ισχύ προειδοποιήσεις για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή.

