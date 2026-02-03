Αθώος δήλωσε στη δίκη του για βιασμούς ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ - Real.gr

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιος της πριγκίπισσας διαδόχου της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, δήλωσε σήμερα αθώος κατηγοριών για βιασμό κατά την πρώτη ημέρα μιας πολύκροτης δίκης που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη βασιλική οικογένεια.

Γεννημένος από σχέση της μητέρας του πριν από το γάμο της, το 2001, με τον πρίγκιπα διάδοχο Χάακον, ο Χόιμπι, ο οποίος εμφανίσθηκε στο δικαστήριο φορώντας πράσινο παντελόνι και πράσινο πουλόβερ, απάντησε αρνητικά, μουρμουρίζοντας, στις τέσσερις κατηγορίες για βιασμό.

Ανέκφραστος, φορώντας χοντρά γυαλιά και σκουλαρίκια, έμεινε όρθιος στη διάρκεια της ανάγνωσης του κατηγορητηρίου. Ο 29χρονος, ο οποίος καλείται να λογοδοτήσει συνολικά για 38 κατηγορίες, για τις οποίες μπορεί να καταδικασθεί σε κάθειρξη 16 ετών, παραδέχθηκε ορισμένα άλλα, ήσσονα αδικήματά του.

Κατηγορείται κυρίως για το βιασμό τεσσάρων γυναικών, για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εναντίον πρώην συντρόφων του και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.