Ατλάντα: Παραιτήθηκε η επικεφαλής της αστυνομίας - Μετά τον θάνατο Αφροαμερικανού από πυρά αστυνομικού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Δεν πιστεύω ότι αυτή ήταν δικαιολογημένη χρήση θανατηφόρας βίας και ζητήσαμε να αποταχθεί αμέσως ο αστυνομικός», ξεκαθάρισε η δήμαρχος Μπότομς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η αστυνομία στην Ατλάντα δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει τα ονόματα των δύο αστυνομικών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό. Είναι και οι δύο λευκοί.

Το Γραφείο Έρευνας της Τζόρτζιας (GBI) ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα για το συμβάν.

Η αστυνομία ανέφερε πως ο Μπρουκς πρόβαλε αντίσταση στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον συλλάβουν διότι το τεστ στον οποίο τον υπέβαλαν έδειξε ότι δεν ήταν νηφάλιος.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

US security forces street execute 27 year old Rayshard Brook after attempting to arrest him for sleeping in a Wendy's parking lot. Mass protests across Atlanta now. #AtlantaShooting #AtlantaProtest pic.twitter.com/XB0rdX2YIO

Οι διαδηλώσεις αναμένεται να συνεχιστούν.

Ο θάνατος του Ρεϊσάρντ Μπρουκς καταγράφεται έπειτα από εβδομάδες μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον του ρατσισμού και υπέρ της φυλετικής ισότητας που πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, βίντεο που τράβηξε αυτόπτης μάρτυρας βοηθά το έργο τους.

Ο Βικ Ρέινολντς, ο διευθυντής του GBI, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι βίντεο από κάμερες έξω από το εστιατόριο Γουέντις μοιάζει να δείχνει πως ο Μπρουκς απέσπασε τέιζερ, συσκευή που προκαλεί ηλεκτροσόκ, που είχε πάνω του ο ένας από τους αστυνομικούς και προσπάθησε να διαφύγει.

«Σε αυτό το σημείο, ο αστυνομικός (...) βγάζει το όπλο του από τη θήκη του, πυροβολεί, πετυχαίνει τον Μπρουκς στον χώρο στάθμευσης κι εκείνος πέφτει», περιέγραψε ο Ρέινολντς.

Στο βίντεο που τράβηξε ο αυτόπτης μάρτυρας ο Μπρουκς εικονίζεται αρχικά στο έδαφος, έξω από το αυτοκίνητό του, να παλεύει με δύο αστυνομικούς.

Αποσπά το τέιζερ από τον έναν αστυνομικό, που το χρησιμοποιούσε στο πόδι του. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ελευθερώνεται κι αρχίζει να τρέχει. Ο ένας αστυνομικός τον καταδιώκει, χρησιμοποιώντας τέιζερ. Οι δύο άνδρες βγαίνουν από το πλάνο. Ακούγονται κατόπιν πυροβολισμοί και η φωνή κάποιου που φωνάζει «τον πέτυχα!». Το βίντεο εικονίζει κατόπιν τον Μπρουκς, πεσμένο στο έδαφος.

GBI released video that shows the moment Rayshard Brooks was shot and killed by an Atlanta Police officer at a Wendys on University Ave last night. Police say Brooks had taken an officer's taser and pointed it at the officer as he ran. pic.twitter.com/1G8fn03gFV