Αττική: Εντοπίστηκε εργαστήριο κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων - Δύο συλλήψεις - Real.gr

Έξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων με σκοπό την παράνομη προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026, σε περιοχή της Αττικής, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 42 ετών, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων κατ’ εξακολούθηση, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ένας ακόμα αλλοδαπός.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τις αρχές του 2025, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με αντικείμενο την κατάρτιση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, κυρίως σε μορφή πλαστικής κάρτας (δελτία ταυτότητας, άδειες διαμονής και άδειες ικανότητας οδήγησης). Για τον σκοπό αυτό είχαν εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένο, υπερσύγχρονο εργαστήριο, ενώ διέθεταν μεγάλο απόθεμα πλαστών που αντιστοιχούσαν σε έγγραφα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε κάθε «παραγγελία».

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν έχοντας μεταξύ τους διακριτούς ρόλους, με τον 42χρονο να κατέχει τον ηγετικό, καθώς:

– προμηθεύτηκε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη λειτουργία του εργαστηρίου,

– διέθετε εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων και στη χρήση εκτυπωτικών συσκευών laser,

– προέβαινε στη σύναψη συμφωνιών ως προς την κατά παραγγελία κατάρτιση πλαστών εγγράφων, τις οποίες απέστελλε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας στον 44χρονο, ο οποίος προέβαινε στην τελική κατάρτιση των εγγράφων,

– είχε μισθώσει διαμέρισμα σε στοιχεία «αχυρανθρώπου», το οποίο λειτουργούσε ως χώρος απόκρυψης του εργαστηρίου (καβάντζα) και

– παρέδιδε από κοινού με τον μη συλληφθέντα αλλοδαπό τα έγγραφα στους τελικούς αποδέκτες.

Ως προς τις τιμές πώλησης των πλαστών εγγράφων, εκτιμάται ότι:

– το διαβατήριο ανερχόταν σε 900 ευρώ,

– το δελτίο ταυτότητας σε 600 ευρώ,

– η άδειας διαμονής σε 400 ευρώ, ενώ

– το δελτίο αιτούντος άσυλο και η άδεια ικανότητας οδήγησης σε 150 ευρώ.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, εντοπίστηκε το ανωτέρω πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων, από το οποίο κατασχέθηκαν:

– 2 εκτυπωτές laser εγχάραξης πλαστικών διαφανειών,

– 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

– πολυμηχάνημα τεχνολογίας inkjet,

– θερμοκολλητής,

– ανιχνευτής πλαστότητας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV),

– 5 κινητά τηλέφωνα,

– το χρηματικό ποσό των 885 ευρώ,

– 289 δελτία ταυτότητας,

– 123 άδειες διαμονής,

– 133 άδειες ικανότητας οδήγησης και

– διαβατήριο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 230.000 ευρώ.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EASTMED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η Ελλάδα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.