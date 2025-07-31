Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία προκάλεσε τον τραυματισμό 23 ατόμων - Το σοκαριστικό βίντεο - Real.gr

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επισκέπτες του πάρκου φαίνονται να διασκεδάζουν σε ένα δημοφιλές παιχνίδι, όταν ο κεντρικός στύλος έσπασε στα δύο.
Διακρίνονται επισκέπτες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους όταν ο στύλος κατέρρευσε με έντονο θόρυβο, την ώρα που οι επιβάτες βρίσκονταν πάνω του.
Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της βλάβης, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περίθαλψη.
Δείτε βίντεο από το ατύχημα:
سقوط إحدى ألعاب الملاهي في منتزه الجبل الأخضر بمنطقة #الهدا في #الطائف وأسفر الحادث عن 23 إصابة، بينها 3 حالات خطيرة. pic.twitter.com/7F4ToulJRx
— مجتمعنا (@KSASociety) July 30, 2025
تبغى تترفّه؟ خلك عاقل…
ملاهي المهرجانات ما تنفع إلا للمخاطرة
احذر منها ما فيها سلامة ولا مسؤولية!
وش قيمة الفرح إذا السلامة مو مضمونة؟
#الهدا #الجبل_الاخضر
#الطايف pic.twitter.com/QjAUE8fxLO
— الحــڔبــﮯ (@ALHARBi_NAR) July 31, 2025
عاجل 🔴
مصادر تؤكد :
تشكيل لجنة من جميع القطاعات للتحقيق في سقوط اللعبة الكهربائية بـ #الطائف وإغلاق المنتزه وفصل التيار الكهربائي عنه.#الجبل_الاخضر #الهدا
pic.twitter.com/RGooVZx50T
— عارف العضيلة (@msader16) July 31, 2025
حسبي الله ونعم الوكيل فيمن كان السبب يجب معاقبة المسؤولين عن منتزه #الجبل_الاخضر لاحول ولا قوة الا بالله البنت اللي جنبها تصارخ من هول اللي شافته عسى ربي ياخذ حقهم #محاسبة_مسؤولين_الجبل_الاخضر #الطائف #الطايف_الان pic.twitter.com/mbxeMGFzif
— A (@ii_mv5) July 31, 2025
At least 23 people sustained injuries, some seriously, when an #AmusementPark ride at Green Mountain Park in the Hada area near Taif in #SaudiArabia #malfunctioned with riders aboard.https://t.co/6VdGZah0C9 pic.twitter.com/8zPipFUWlP
— Khaleej Times (@khaleejtimes) July 31, 2025