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Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία προκάλεσε τον τραυματισμό 23 ατόμων - Το σοκαριστικό βίντεο - Real.gr
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Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία προκάλεσε τον τραυματισμό 23 ατόμων – Το σοκαριστικό βίντεο

13:47, 31/07/2025
Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία προκάλεσε τον τραυματισμό 23 ατόμων – Το σοκαριστικό βίντεο

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε λούνα παρκ στην Ταΐφ, της Σαουδικής Αραβίας, όταν ένα παιχνίδι, γεμάτο από κόσμο, παρουσίασε βλάβη. 

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επισκέπτες του πάρκου φαίνονται να διασκεδάζουν σε ένα δημοφιλές παιχνίδι, όταν ο κεντρικός στύλος έσπασε στα δύο.

Διακρίνονται επισκέπτες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους όταν ο στύλος κατέρρευσε με έντονο θόρυβο, την ώρα που οι επιβάτες βρίσκονταν πάνω του.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της βλάβης, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περίθαλψη.

Δείτε βίντεο από το ατύχημα:

 

 

 

 

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