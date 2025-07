Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία προκάλεσε τον τραυματισμό 23 ατόμων - Το σοκαριστικό βίντεο - Real.gr

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε λούνα παρκ στην Ταΐφ, της Σαουδικής Αραβίας, όταν ένα παιχνίδι, γεμάτο από κόσμο, παρουσίασε βλάβη.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν την Πέμπτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι επισκέπτες του πάρκου φαίνονται να διασκεδάζουν σε ένα δημοφιλές παιχνίδι, όταν ο κεντρικός στύλος έσπασε στα δύο.

Διακρίνονται επισκέπτες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους όταν ο στύλος κατέρρευσε με έντονο θόρυβο, την ώρα που οι επιβάτες βρίσκονταν πάνω του.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια της βλάβης, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περίθαλψη.

Δείτε βίντεο από το ατύχημα:

At least 23 people sustained injuries, some seriously, when an #AmusementPark ride at Green Mountain Park in the Hada area near Taif in #SaudiArabia #malfunctioned with riders aboard.https://t.co/6VdGZah0C9 pic.twitter.com/8zPipFUWlP

— Khaleej Times (@khaleejtimes) July 31, 2025