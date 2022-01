Αυστραλία: Απολύθηκε υπάλληλος - Κατηγορείται για διαρροή βίντεο που τηλεοπτικοί παρουσιαστές επικρίνουν τον Τζόκοβιτς

Η Ai-Media Technologies, η οποία παρέχει υπηρεσίες υποτιτλισμού και άλλες υπηρεσίες, δεν κατονόμασε τον υπάλληλο αυτόν.

Το βίντεο, το οποίο περιείχε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τον κορυφαίο τενίστα, διέρρευσε αυτή την εβδομάδα.

Σε αυτό εμφανίζονται οι παρουσιαστές της εκπομπής 7NEWS του δικτύου Seven West Media να συζητούν εκτός "αέρα" την υπόθεση του Τζόκοβιτς χαρακτηρίζοντάς τον δόλιο.

“Novak Djokovic is a lying, sneaky arsehole, whatever way you look at it…” Off-air footage of Australian news anchors Mike Amor and Rebecca Maddern giving their thoughts on the Djokovic saga leaked #AusOpenpic.twitter.com/GR2GYdJ4C8