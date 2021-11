Αυστραλία: Διαδηλώσεις κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: Reuters

Η διαδήλωση στη Μελβούρνη κατά της εντολής εμβολιασμού που τέθηκε σε ισχύ σήμερα –απαιτεί από τους εργαζομένους στον κατασκευαστικό κλάδο στην πολιτεία της Βικτόριας να είναι πλήρως ανοσοποιημένοι– ήταν ειρηνική, ενώ δεν υπήρξαν άμεσα αναφορές για παραβατικές συμπεριφορές ή συλλήψεις.

Ωστόσο δημοσιογράφος της εφημερίδας The Age ανάρτησε βίντεο στο Twitter, στο οποίο φαίνεται διαδηλωτής να κουβαλά ψεύτικη αγχόνη με τρεις θηλιές ενώ η εφημερίδα δημοσίευσε την φωτογραφία ενός διαδηλωτή που κρατούσε μια αφίσα με τον πρωθυπουργό της Βικτόριας Ντάνιελ Άντριους να έχει μουστάκι σαν του Χίτλερ και με το hashtag #DictatorDan (δικτάτορας Νταν).

