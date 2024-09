Αυστραλία: Διεθνές ένταλμα σύλληψης για άνδρα που έριξε καυτό καφέ πάνω σε μωρό

Το βρέφος βρισκόταν μεταξύ των παρευρισκομένων σε οικογενειακό πικνίκ στα τέλη Αυγούστου σε πάρκο του Μπρίσμπεϊν, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας, όταν ο άνδρας, περιπλανώμενος εργάτης, του έχυσε καυτό καφέ στο πρόσωπο και το σώμα.

Το μωρό "υπέστη σοβαρά εγκαύματα" και υπεβλήθη σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η αστυνομία αγνοεί παντελώς τα κίνητρα του δράστη. Ο καταζητούμενος δεν ήταν γνωστός στην οικογένεια και θεωρείται ύποπτος για εκούσια πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, κατηγορία για την οποία μπορεί να του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.

Ο Πολ Ντάλντον βεβαίωσε ότι η αστυνομία είναι "αποφασισμένη" να συλλάβει το άτομο αυτό.

Είμαστε "απολύτως αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψει εδώ αυτό το άτομο και να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης", σημείωσε.

Breaking: Hanlon Park, Brisbane: Major development in the case of a man who threw scalding hot coffee over a baby https://t.co/9Pn66Ll2hf#Australia#baby#Brisbanepic.twitter.com/CaWaG3H4rt