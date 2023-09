Αυστραλία: Καρχαρίες επιτέθηκαν σε καταματαράν - Διασώθηκαν τρεις άνδρες - ΒΙΝΤΕΟ

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν να συνδράμουν το Tion, ένα φουσκωτό καταμαράν μήκους εννέα μέτρων, όταν εξέπεμψε σήμα κινδύνου, νωρίς σήμερα το πρωί.

Το σκάφος εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 835 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κερν, στην Θάλασσα των Κοραλλίων. Η ΑMSA ζήτησε την συνδρομή ενός οχηματαγωγού με σημαία Παναμά, το οποίο διενήργησε με επιτυχία την επιχείρηση.

Check out the video from the search and rescue AMSA coordinated early this morning.

Remember to always bring a registered beacon with you when you're out on the water - it could help save your life.

