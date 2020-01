Αυστραλία: Μεγαλύτερη της Πορτογαλίας η περιοχή που κάηκε από τις πυρκαγιές - Αμερικανοί τα τρία θύματα της συντριβής του ελικοπτέρου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η θερμοκρασία έφτασε ως τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της Αυστραλίας, περιλαμβανομένου του Σίδνεϊ, με ανέμους να πνέουν με ταχύτητα ως και 90 χιλιόμετρα την ώρα κατά τόπους.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Νέας Νότιας Ουαλίας Σέιν Φιτζσίμοντς επεσήμανε ότι η υπηρεσία αναθεώρησε προς τα πάνω το επίπεδο συναγερμού, καλώντας τους πολίτες να μην ανάβουν φωτιές σε όλη την πολιτεία εξαιτίας του «σοβαρού» κινδύνου για πυρκαγιές.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση από αύριο Παρασκευή, μειώνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών. Όμως οι αρχές προειδοποιούν ότι η εποχή των πυρκαγιών δεν έχει τελειώσει.

Από τον Σεπτέμβριο οι άνευ προηγουμένου πυρκαγιές έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων και έχουν καταστρέψει περισσότερα από 2.00ο σπίτια. Σήμερα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη καθώς συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ορεινή περιοχή της νοτιοανατολικής πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Συνολικά από τις πυρκαγιές έχει καταστραφεί μια περιοχή μεγαλύτερη από την Πορτογαλία.

Εξάλλου οι πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή της Καμπέρα ώθησαν τις αρχές να ζητήσουν σήμερα το κλείσιμο του αεροδρομίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Καμπέρα ανεστάλησαν από σήμερα περίπου το μεσημέρι τοπική ώρα (03:00 ώρα Ελλάδας) «ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις των αεροσκαφών που μάχονται τις πυρκαγιές», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό για πόσο διάστημα θα διαρκέσει η απαγόρευση.

Οι αρχές αναθεώρησαν προς τα πάνω τη σοβαρότητα μιας πυρκαγιάς που μαίνεται νότια της αυστραλιανής πρωτεύουσας. Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Καμπέρα ανακοίνωσε στους κατοίκους τριών προαστίων της πόλης που βρίσκονται στην πορεία της πυρκαγιάς ότι είναι «πολύ αργά για να απομακρυνθούν».

«Η πυρκαγιά ενδέχεται να αποτελέσει απειλή για όλους όσοι βρίσκονται άμεσα στην πορεία της», τόνισε η υπηρεσία. «Οι κάτοικοι των προαστίων αυτών βρίσκονται σε κίνδυνο και θα πρέπει να βρουν αμέσως ασφαλές καταφύγιο».

Η πυρκαγιά αυτή έχει ήδη κάψει περισσότερο από 1,4 τετραγωνικό χιλιόμετρο, ενώ μία δεύτερη μαίνεται εκτός ελέγχου δυτικά του αεροδρομίου της Καμπέρα.

Τρεις Αμερικανοί σκοτώθηκαν στη συντριβή πυροσβεστικού αεροσκάφους

Πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα τρία μέλη του πληρώματός του, όλα τους Αμερικανοί, γνωστοποίησαν οι αρχές της Αυστραλίας.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Σέιν Φιτζσίμονς, ανέφερε ότι η επαφή με το Lockheed C-130 Hercules χάθηκε ενώ το αεροσκάφος επιχειρούσε στην ορεινή περιοχή Σνόουι Μονάρο λίγο πριν από τις 13:30 [τοπική ώρα· 04:30 ώρα Ελλάδας].

Three American firefighters killed in C-130 Hercules water bomber crash in New South Wales ???? ?? #avgeek#avgeek#aviation#crash#AustraliaOnFire#Australiapic.twitter.com/cRug1htHM4