Αυστραλία: Μία νεκρή από τις πλημμύρες - Οι αρχές εκδίδουν εντολές εκκένωσης και προειδοποιούν τους πολίτες για κροκόδειλους

Οι κάτοικοι σε έξι προάστια του Τάουνσβιλ, μιας πόλης με πληθυσμό περίπου 200.000 ανθρώπων, κλήθηκαν σήμερα να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τον συντονιστή της ομάδας διαχείρισης καταστροφών της πόλης, Ζακ Ντόους, 2.100 σπίτια κινδυνεύουν.

TORRENTIAL RAINS IN AUSTRALIA: QUEENSLAND TOWNS FLOODED

Residents in north Queensland are scrambling for higher ground as torrential rains trigger major flooding.

Authorities warn the situation is life-threatening.

The hardest-hit areas include Hinchinbrook Shire and the…