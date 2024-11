Αυστραλία: Νόμος η απαγόρευση χρήσης των social media στους κάτω των 16 ετών

Με πρώτο στη σειρά τον πολυεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη του μέσου κοινωνικής δικτύωσης «Χ», γνωστό ως τουίτερ, Ίλον Μάσκ που κατηγόρησε την αυστραλιανή κυβέρνηση πώς θέλει να ελέγξει το σύνολο του πληθυσμού, σήμερα στους επικριτές προστέθηκε και ο ιδιοκτήτης του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ ο οποίος-σε χαμηλότερους τόνους εξέφρασε τις αντιρρήσεις του δηλώνοντας σκεπτικός.

Οι αντιδράσεις είναι έντονες και εντός συνόρων με την Αυστραλιανή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να μιλάει για «επιπόλαιη βιασύνη».

Την νομοθέτηση της απαγόρευσης υπερασπίστηκε πάντως εκ νέου ο Αυστραλός πρωθυπουργός Αντονι Αλμπανίζι ο οποίος και την εισηγήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως η απαγόρευση υποστηρίζεται από το 77 τοις εκατό των Αυστραλών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση και δεν αναμένεται να τεθεί σε ισχύ για τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες.

