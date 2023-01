Αυστραλία: Πλημμύρισαν πολλές κοινότητες στη δυτικό τμήμα της χώρας - BINTEO-ΦΩΤΟ

Η πόλη Φιτζρόι Κρόσινγκ, μια κοινότητα περίπου 1.300 κατοίκων, ήταν μία από αυτές που επλήγησαν περισσότερο, με τις προμήθειες να φθάνουν με αερογέφυρα καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει.

Τα τελευταία χρόνια σημειώνονται συχνά πλημμύρες στην ανατολική Αυστραλία λόγω του καιρικού φαινομένου La Nina.

Μερικές ανατολικές περιοχές έχουν πληγεί τέσσερις φορές από πλημμύρες από το 2022 τις οποίες προκάλεσε η La Nina, που συνδέεται συνήθως με αυξημένες βροχοπτώσεις.

Το Γραφείο Μετεωρολογίας δήλωσε σήμερα πως η ένταση των βροχών έχει μειωθεί καθώς η καταιγίδα μετακινήθηκε ανατολικά στη Βόρεια Επικράτεια, προειδοποίησε όμως πως οι πλημμύρες που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο συνεχίζονται στο Κίμπερλι.

"Πολλοί δρόμοι είναι αδιάβατοι και πολλές κοινότητες είναι τώρα αποκλεισμένες", ανέφερε στον ιστότοπό της η μετεωρολογική υπηρεσία.

Η στάθμη του ποταμού Φιτζρόι έφθασε τα 15,81 μέτρα στο Φιτζρόι Κρόσινγκ την Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 13,95 μέτρων που είχε καταγραφεί το 2002, ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Australia in “Devastating Flood Emergency”

Australian PM Anthony Albanese said Saturday his government would send desperately needed support to isolated communities cut off by the heavy flooding to strike the country this week. pic.twitter.com/sTukF5FGhB